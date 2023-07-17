Ünlü yıldız Ashley Judd, deprem bölgesini ziyaret etti ABD'li ünlü oyuncu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iyi niyet elçisi Ashley Judd, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ve depremden en çok etkilenen illerden Hatay'a ziyarette bulundu.

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AA

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden biri Kahramanmaraş, diğeri ise Hatay oldu.

Yaşanan felaket sonrası ise bölgeye birçok ünlü isim gitti.



O isimlerden biri de Hollywood yıldızı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iyi niyet elçisi Ashley Judd oldu.

"Kadın ve kız çocuklarını bizzat görmek istedim"

Deprem bölgesine gelen Judd, depremzedelerle yakından ilgilendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü'nde oluşturulan çadır kente gelen Judd, AA muhabirine, hassas ve zor durumda olan kadın ve kız çocuklarını bizzat görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.

İlk olarak Hatay'a gittiğini, daha sonra da Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Judd, şunları kaydetti:

"Bu deprem oldukça yıkıcı etkilere sahipti ve 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim."

Ziyaret ettiği depremzede ailelerin hikayelerinden çok etkilendiğini anlatan Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı.

Sahadaki verileri raporlaştıracak

UNFPA'nın bölgede tıbbi materyal desteği sunduğuna da işaret eden Judd, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde sahada elde ettiğim verileri ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüşeceğim ve durumu bizzat ileteceğim. O da Amerika'ya durumu bildirecek, böylece burası için sağlanan fonlarda bir artış söz konusu olabilecek. Durumu şahsen gördüğüm için bunları kendisiyle de paylaşmak istiyorum.



Türkiye'de gördüğüm; bu yıkıcı deprem şehirleri dümdüz etmiş ve inanılmaz bir yıkım söz konusu olmuş. Kıyas götürmez büyüklükte bir yıkım olmuş buradaki. İnsanların bu travmayı depremden sonraki altıncı ayda da yaşadıklarını gördüm. Dünyada aslında insanların dikkatleri çok kısa süreli olabiliyor. Bir yanda afetler, savaşlar, çatışmalar yaşanırken diğer yanda çok parlak şekilde başka heyecanlar yaşanabiliyor. Bu da dünyanın diğer yüzü. Ancak burada bir gerçeklik yaşanıyor. UNFPA bu insanların her zaman yanında."

Judd, UNFP'ye duyulan güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insanların imkansızlıklara rağmen kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını sözlerine ekledi.