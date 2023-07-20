Urla’da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

İHA
İzmir’in Urla ilçesinde akşam saatlerinde Zeytineli Mahallesi’nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kontrol altında
Alevleri gören vatandaşların durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Dozer, iş makinesi ve arazözler ile ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Çıkış nedeni araştırılıyor
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.