Uşak, batı illerinde koronavirüse karşı mavi kalan tek il olmaya devam ediyor

Koronavirüs vaka sayısında batı illeri arasında Uşak, uzun süredir mavi kalmayı başardı.

Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart verilerine göre, koronavirüs vaka sayısı 100 binde 19,49 olan Uşak, mavi kalmaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 aydır süre gelen uygulamada, başta Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın uyarıları ve sıkı denetimleri yanında, sağlık çalışanları, güvenlik ekipleri ve vatandaşların da nispeten dikkat ve duyarlılığı öne çıkıyor.

VALİ KOCABIYIK: "REHAVETE SÜRÜKLENMEYELİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Vali Kocabıyık, Uşak’ın koronavirüs risk haritasında halen mavi olduğunu, ama bunun rehavete sürüklememesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında, geçen haftaya göre düşük bir artışın yaşanması ve batıdaki illere göre vaka sayılarımızın düşük seyretmesi lütfen bizi rehavete sürüklemesin. Salgının sona ermediğini unutmayalım."