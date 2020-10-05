Uşak'ta jandarma ekipleri kaplumbağa için trafik durdurdu

Uşak'ta jandarma ekipleri kaplumbağa için trafik durdurdu

devriye faaliyetleri sırasında yol üzerinden geçen kaplumbağaları gören jandarma ekipleri, geçiş üstünlüğünü onlara verdi.

Uşak’ın Kayaağıl köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol üzerinden geçen 4 kaplumbağayı fark etti.

Jandarma ekipleri, kaplumbağaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için yolda bir süreliğine trafiği durdurdu.

GEÇTİKTEN SONRA TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Ekipler, kaplumbağaların karşıya geçmelerinin ardından yolu tekrardan trafiğe açtı.

Jandarma ekipleri kaplumbağa için trafik durdurdu İZLE

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