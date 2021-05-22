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    Üsküdar Sahili'nde yoğunluk

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahili'nde yoğunluk oluştu. Çoğunluğu turist olan kalabalık havadan da görüntülendi.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 18:41
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    Üsküdar Sahili'nde yoğunluk

    Haftasonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar Sahili turistlere kaldı.

    TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKİP, YÜRÜYÜŞ YAPTI

    Turistler buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sahilde denetim yapan ekipler turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Sahildeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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