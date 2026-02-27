Üsküdar - Samandıra metrosunu kullananlar dikkat: 9 Mayıs’a kadar yapılmayacak

İstanbul’da gece saatlerinde toplu taşıma kullanan binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme duyuruldu.

Anadolu Yakası’nın yoğun hatlarından biri olan Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda gece metrosu seferlerine geçici süreyle ara verilecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre uygulama 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

BU GECE BAŞLIYOR

M5 Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabı sebebi metro seferlerine kısıtlama getirilecek.

Bu gece itibarıyla, 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan geceye kadar, gece metrosu hizmeti verilmeyecek.

Bu süre boyunca gece metrosu seferleri İETT otobüsleriyle yapılacak.