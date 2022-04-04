Üsküdar'da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası

İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü şoförü ile bir kargo minibüsünün sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında trafik durdu.

Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 34 BV 5349 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 34 CHS 318 plakalı kargo minibüsü sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

SÜRÜCÜLER BİRBİRLERİNE KÜFRETTİ

Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfreden sürücüleri araya giren vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile kargo minibüsünün şoförünün tartıştığı ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.













