Petrol
107.77
3.24%
Euro
16.12
-0.58%
Dolar
14.69
0.05%
Altın
912.02
0.32%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
678.014
-1.11%
BTXN Coin
34.05
-3.23%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Üsküdar'da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası

    İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü şoförü ile bir kargo minibüsünün sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında trafik durdu.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 22:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası

    Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 34 BV 5349 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 34 CHS 318 plakalı kargo minibüsü sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

    SÜRÜCÜLER BİRBİRLERİNE KÜFRETTİ

    Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfreden sürücüleri araya giren vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu.

    KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile kargo minibüsünün şoförünün tartıştığı ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

    Üsküdar da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası #1

    Üsküdar da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası #2

    Üsküdar da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası #3

    Üsküdar da İETT şoförü ile kargocunun yol verme kavgası #4


    İlginizi Çekebilir

    İsmail Kartal: Almanya'da kendimi geliştirdim
    Futbol

    İsmail Kartal: Almanya'da kendimi geliştirdim

    Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
    3. Sayfa

    Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir