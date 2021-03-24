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    Üsküdar'da otobüse vatandaşlardan paspas desteği 

    Üsküdar'da yokuşu çıkamayan belediye otobüsüne vatandaşlar, lastiklerinin altına paspas koyarak yardımcı oldu.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:28
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    Üsküdar'da otobüse vatandaşlardan paspas desteği 

    İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

    Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılara rağmen önlem alınmayınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

    Karlı yollarda ilerlemeye çalışan araçlar patinaj çekti. Bazı araçların sürücüleri yavaş yavaş ilerlerken, bazıları aracını park ederek kar yağışının dinmesini bekledi.

    Üsküdar da otobüse vatandaşlardan paspas desteği  #1

    OTOBÜS RAMPAYI ÇIKAMADI

    Üsküdar Çamlıca'da sürücüler, ara sokaklarda rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. İçinde yolcu olan bir belediye otobüsü, rampayı çıkamayınca çevredeki vatandaşlar ve yolcular yardım etti.

    Üsküdar'da otobüse vatandaşlardan paspas desteği VİDEO

    Üsküdar da otobüse vatandaşlardan paspas desteği  #2

    ARKA LASTİKLERE PASPAS KONULDU

    Vatandaşlar, otobüsün arka lastiklerinin altına paspas koyarak rampayı çıkmasına yardımcı oldu.

    Aytaç Sağlam isimli vatandaş, "Otobüs çıkamadı. Çıkarmaya çalışıyoruz paspas koyarak." diye konuştu. Rampa aşağıya inmeye çalışan sürücü, "Yavaş yavaş inmeye çalışacağız. Hazırlıksız yakalandık." diye konuştu.

    Üsküdar da otobüse vatandaşlardan paspas desteği  #3

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    Üsküdar da otobüse vatandaşlardan paspas desteği  #8

    Üsküdar da otobüse vatandaşlardan paspas desteği  #9


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