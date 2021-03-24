Üsküdar'da yokuşu çıkamayan belediye otobüsüne vatandaşlar, lastiklerinin altına paspas koyarak yardımcı oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılara rağmen önlem alınmayınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Karlı yollarda ilerlemeye çalışan araçlar patinaj çekti. Bazı araçların sürücüleri yavaş yavaş ilerlerken, bazıları aracını park ederek kar yağışının dinmesini bekledi.

OTOBÜS RAMPAYI ÇIKAMADI

Üsküdar Çamlıca'da sürücüler, ara sokaklarda rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. İçinde yolcu olan bir belediye otobüsü, rampayı çıkamayınca çevredeki vatandaşlar ve yolcular yardım etti.

Üsküdar'da otobüse vatandaşlardan paspas desteği VİDEO

ARKA LASTİKLERE PASPAS KONULDU

Vatandaşlar, otobüsün arka lastiklerinin altına paspas koyarak rampayı çıkmasına yardımcı oldu.

Aytaç Sağlam isimli vatandaş, "Otobüs çıkamadı. Çıkarmaya çalışıyoruz paspas koyarak." diye konuştu. Rampa aşağıya inmeye çalışan sürücü, "Yavaş yavaş inmeye çalışacağız. Hazırlıksız yakalandık." diye konuştu.



















