Kütahya'da bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan video, sosyal medyada ilgi çekti.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri, “Evde Kal, Evde Söyle” projeleri için bir araya geldi...

Öğretmen, öğrenci ve veliler proje kapsamında, Ramazan hediyesi olarak “Uyan ey Gözlerim” şarkısını seslendirdi.

ÇEŞİTLİ ENSTRÜMANLARLA EŞLİK EDİLDİ

“Evde kalalım, Ramazan’ın manevi iklimini evlerimizde yaşayalım” tavsiyesiyle başlayan ve Ulucami görüntülerinin de bulunduğu video dinleyenlere manevi bir haz sundu.

Ney, kabak kemane, ritim saz, tambur ve ut gibi enstrümanlarla eski ve yeni Müzik Öğretmenleri Mehmet Sevim, Furkan Akyel, Erhan Bozkurt, Cankat Tetik ile R. Oğuzhan Kavukçu’nun gerçekleştirdikleri müzik dinletisine öğrenci ve veliler de solist olarak katıldı.

'Uyan ey gözlerim' şarkısı ile 'Evde kal' çağrısı