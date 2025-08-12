Uzmanlar açıkladı: İstanbul’da 10 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi.
Şehirde önümüzdeki 10 gün boyunca etkili olacak poyraz, sıcaklık artışını engelleyecek.
Sıcak hava bekleyen vatandaşlar, 10 gün daha Poyraz esintisine maruz kalacak.
SICAK HAVA SEVENLERE KÖTÜ HABER
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından İstanbul için uyarı yaptı.
Şehirde 10 gün boyunca poyrazın etkili olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Sıcak isteyenlere kötü haber... Poyraz devrede, sıcaklara geçit vermeyecek. Tam tamına 10 gün daha püfür püfür poyraz esmeye devam edecek..."