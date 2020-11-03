Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Gözde Çakar, çeyizine koyduğu battaniye ve yastıkları İzmir'deki depremzedelere gönderdi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından, Türkiye'nin her yerinden depremzedelere yardımlar göndeilmeye devam ediyor.

Edirne'de vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve belediyelere yardımlar getiriyor.

Yardımların üzerinde yazan bazı not ve mektuplar da okuyanları hem duygulandırıyor hem de Türk halkının birlik beraberliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzunköprülü Gözde, çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi

ÇEYİZİ İÇİN HAZIRLADIĞI BATTANİYE VE YASTIKLARI GÖNDERDİ

Uzunköprü ilçesinde bir kadın da çeyizi için hazırladığı battaniyeyi İzmir'e gönderdi.

Battaniyenin üzerindeki "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım." ifadelerinin yer aldığı not, okuyanları duygulandırdı.

"HEPİNİZ İYİ Kİ VARSINIZ"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'e gönderilmek üzere gelen yardımlar içinden çıkan notlardan birinin duygusal anlar yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Gözde'nin herkesi duygulandırdığını aktaran Becan, "Bugün bir kez daha Uzunköprülü olmaktan ve Uzunköprülülere hizmet etmekten gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimizi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrası bölgeye gönderilmek üzere yardım çağrımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimle." ifadelerini kullandı.

UZUNKÖPRÜLÜ GÖZDE: "YETER Kİ ISINSINLAR"

Gözde Çakar (27), depremi çalıştığı bankada hissettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

Daha sonra İzmir'de binaların yıkıldığını öğrendiğinde üzüldüğünü ifade eden Çakar, depremin ardından İzmir'deki arkadaşlarını aradığını ancak ulaşamadığını anlattı.

Depremzedelere yardım edebilmek için çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdiğini anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesinin paylaşımını gördüm. Annemle marketten birkaç alışveriş yaptık, kullanılmamış battaniye, yastık ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu yaz düğünüm vardı, onlar için çeyizimden iki battaniye, üç yastık gönderdim. Onlar yeter ki ısınsınlar, sıcak dursunlar. İzmirli kardeşlerimi çok seviyorum, onların yanındayız. Allah onların hepsini korusun."

Çakar'ın, malzemelerin üzerine yazdığı, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım." şeklindeki not, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.