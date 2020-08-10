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- İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 gün peş peşe yapılan denetimlerde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığı bilgisini paylaştı.
- DHA
- 10.08.2020 - 16:30
- Güncelleme : 10.08.2020 - 16:30
Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler, kararlılıkla sürdürülüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 7-8-9 Ağustos tarihlerinde 18 ayrı başlıkta 30 bin 435 denetim yapıldığını açıkladı.
Denetimlerde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığı bildirildi.
3 GÜNDE 30 BİN 435 DENETİM
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "AVM, Pazaryeri, Toplu taşıma, Yeme-içme, Eğlence mekanı, Spor alanı ve İbadethaneler başta olmak üzere, 7-8-9 Ağustos'ta 18 ayrı başlıkta 30.435 denetim yapıldı. 9.317 adli ve idari işlem uygulandı." bilgilerine yer verdi.