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    İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 gün peş peşe yapılan denetimlerde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığı bilgisini paylaştı.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 16:30
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    İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı

    Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler, kararlılıkla sürdürülüyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 7-8-9 Ağustos tarihlerinde 18 ayrı başlıkta 30 bin 435 denetim yapıldığını açıkladı.

    Denetimlerde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığı bildirildi.

    3 GÜNDE 30 BİN 435 DENETİM

    Vali Yerlikaya, paylaşımında, "AVM, Pazaryeri, Toplu taşıma, Yeme-içme, Eğlence mekanı, Spor alanı ve İbadethaneler başta olmak üzere, 7-8-9 Ağustos'ta 18 ayrı başlıkta 30.435 denetim yapıldı. 9.317 adli ve idari işlem uygulandı." bilgilerine yer verdi.

    İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı #1

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