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İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya: 30 bin 435 denetim yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 gün peş peşe yapılan denetimlerde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığı bilgisini paylaştı.