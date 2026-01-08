Valiliklerden 9 Ocak Cuma duyurusu: 2 ilde okullar tatil edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji tarafından arafından yapılan son değerlendirmeler, yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkisini artıracağını ortaya koydu.

Hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte, kar yağışının beklediği illerde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Peki, Yarın okullar tatil mi?, 9 Ocak Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?

TUNCELİ

Tunceli’de kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır”

MUŞ

Muş genelinde etkili. Olması beklenen kar yağışı sebebiyle 9 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.