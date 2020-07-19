Van Gölü'nde 2 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde 2 kişinin daha cesedi bulundu

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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin cesetleri taşınırken çekilen fotoğraflar yürekleri sızlattı.

Terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından biri de insan kaçakçılığı.

Organ mafyalarıyla iş birliği içerisinde olan PKK'lı teröristler, insan kaçakçılığı da yaparak büyük gelir elde ediyor. Masum insanların paralarını alıp ölüme yollayan PKK'lı teröristler, büyük facialara neden olmaya başladı.

Van Gölü'nde göçmenlerin taşıyan teknenin batması sonucu büyük bir facia yaşandı.

Batan teknede hayatını kaybedenlerin gölden çıkarılması için büyük bir çalışma başlatıldı.

TOPLAM 56 CESET ÇIKARILDI

Bu kapsamda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gölden çıkarılan cesetler arasında çocuk bedenlerinin de olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Van Gölü'nde 2 kişinin daha cesedi bulundu ViDEO

OLAY NASIL YAŞANDI

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.