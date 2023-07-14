Van Gölü'nde temizlik: 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için geçen yıl başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartıldı.

DHA

Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için dip çamuru temizliği sürüyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün temizliği için geçen yıl başlatılan 1'inci etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlandı, 2'nci ve 3'üncü etaplardaki faaliyetlere ise yoğun olarak devam ediliyor.

1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru balçık çıkartılırken, devam eden 2'nci ve 3’üncü etap çalışmalarında da yıl sonuna kadar toplam 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkartılacağı belirtildi.

Çalışmalar sürüyor

Sahil bandının 14 kilometrelik kısmındaki çalışmalar, 100'ü aşkın iş makinesi kullanılarak sürdürülüyor.

Sahildeki 1'inci etap temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, göl ekosistemindeki olumlu değişim sonrasında çok sayıda kuş türü görülürken, bölge halkı da sahil kenarında rahatça zaman geçirebiliyor.