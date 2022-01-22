Sosyal medyada donmuş eşeklerin yer aldığı görüntüleri üzerine inceleme başlatan Van Valiliği, görüntülerin kentte çekilmediğini ortaya çıkardı.

Son günlerde sosyal medyada yayılan donmuş eşek görüntüleri, yürekleri sızlattı.

Konuyla ilgili Van Valiliği’nden açıklama geldi.

“VAN’A AİT OLMADIĞI BELİRLENMİŞTİR”

Van Valiliği tarafından, “Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir.” denildi.

“VAN DİYE LANSE EDİLMESİ BİZLERİ ÜZDÜ”

“Hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“HER NE AMAÇLA OLURSA OLSUN…”

“Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi, dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Van Valiliği’nden 'donmuş eşek' açıklaması VİDEO