Van ve Hakkari'de kaçakçılara operasyon düzenlendi

Sınırda kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartalları, Van ve Hakkari'de çok sayıda kaçak ürüne el koydu.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırda kaçakçılık kapsamında yürüttüğü oeprasyonlara devam ediyor.

Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartalları, sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

KAÇAKÇILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 6 bin 110 paket sigara, 82.992 gram ağırlığında 160 paket eroin, 80.540 gram ağırlığında 91 paket esrar, 2.028 gram Afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildiği açıklandı.

AÇIKLAMADA YER ALAN İFADELER

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 6.110 paket sigara, 82.992 gr ağırlığında 160 paket eroin, 80.540 gr ağırlığında 91 paket esrar, 2.028 gr Afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildi."