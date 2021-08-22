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    Van’da 1300 adet tabanca ele geçirildi

    Van polisi, İpekyolu ilçesinde bir işyerinde düzenlediği operasyonda 16 bin 200 parça halinde 1300 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 21:26
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    Van’da 1300 adet tabanca ele geçirildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonucu İpekyolu ilçesine bir işyerinin deposunda operasyon düzenledi.

    1300 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    Düzenlenen operasyonda 31 koli içerisinde 16 bin 620 parça halinde 1300 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    3  ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Tabancalara el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Van’da 1300 adet tabanca ele geçirildi #1

    Van’da 1300 adet tabanca ele geçirildi #2

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