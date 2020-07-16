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    Van'da 7 askerin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu

    Van'ın Gevaş ilçesinde 7 askerin şehit olduğu, keşif yaparken kırıma uğrayarak düşen uçağın kara kutusu bulundu.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 15:47
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    Van'da 7 askerin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu

    Gece 03:00 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesinde keşif yapan uçağın düşmesi sonucu 7 polisimiz şehit oldu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekipleri, uçağın düştüğü bölgede detaylı bir çalışma yürüttü.

    OLAY YERİ İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

    Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan uçak ile ilgili, bölgedeki olay yeri çalışmaları sonlandı.

    KARA KUTU BULUNDU

    Çalışmalarda uçağın kara kutusu bulunurken, uçağın neden düştüğü ile ilgili açıklamanın kara kutunun incelenmesinin ardından yapılması bekleniyor.

    Van'da 7 askerin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu - VİDEO


    ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

    Şehitler için bugün saat 20.30'da Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

    Van'da 7 askerin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu #1

    Van'da 7 askerin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu #2

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