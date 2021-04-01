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Van'da çocukları dağa kaçırılan 22 aile HDP binasına yürüdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan 22 aile HDP binasına yürüdü

Van'da HDP tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden 22 aile, partinin il başkanlığı önünde "Çocuklarımız kimsenin piyonu değil" yazılı dövizler açtı.