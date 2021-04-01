Van'da çocukları dağa kaçırılan 22 aile HDP binasına yürüdü
Van'da HDP tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden 22 aile, partinin il başkanlığı önünde "Çocuklarımız kimsenin piyonu değil" yazılı dövizler açtı.
- AA
- 01.04.2021 - 17:06
- Güncelleme : 01.04.2021 - 17:10
Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.
22 AİLE EYLEM YAPTI
Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 22 aile, "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
PKK VE HDP ALEYHİNE SLOGAN ATARAK İL BAŞKANLIĞINA YÜRÜDÜLER
Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. HDP İl Başkanlığındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına ise teslim olmaları çağrısında bulundu.