Van'da çöpteki Türk bayrağını çıkaran çocuklar ilk kez uçağa binecek

Çöpte buldukları Türk bayrağını asarak tüm Türkiye'nin takdirini toplayan Yunus ve Argeş Doğan kardeşler, Aydın'daki kurtuluş etkinliklerine giderek, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayacak.

Geçtiğimiz günlerde hurda toplayan 13 yaşındaki Yunus ve 12 yaşındaki Argeş Doğan isimli kardeşler, çöpte Türk bayrağı buldu.

Kardeşlerin çöpte buldukları üç bayrağı tel örgülere astığı anlar, bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve günlerce konuşulan görüntüler, izleyenleri hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştı.

TAKDİR EDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

Hakkari'den 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları Yunus ve Argeş kardeşlerin yaptığı hareket takdir edilmeye devam ediliyor.





AYDIN'A DAVET EDİLDİLER

Kardeşlerin çöpte buldukları bayrakları asma görüntüsünü izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gurur abidesi kardeşleri Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

İLK KEZ UÇAĞA BİNECEKLER

Kentte davet edilen anne Seyran Duman ve çocuklarının masrafları ise belediye tarafından karşılanıyor. İlk kez uçağa binecek olan kardeşler, büyük bir heyecan yaşıyor.





"MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"

Argeş Duman, bayrağın çöpte olmaması gerektiğini belirtti. Bayrağa olan sevgi ve saygılarından dolayı çöpten alarak astıklarını anımsatan Duman, “Biz bayrakları asarken binadan bir kişi görüntümüzü çekerek sosyal medyada paylaşmış. Daha sonra Valinin talimatıyla polisler evimize gelerek bizi Valiliğe götürdü. İlk defa uçağa bineceğim ve batı illerine gideceğim bundan dolayı çok mutluyum, sevinçliyim” dedi.





HEYECANLA BEKLİYORLAR

Yaptıkları güzel hareketten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildiklerini dile getiren Yunus Duman ise ilk defa uçağa binecekleri için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.