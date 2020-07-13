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    Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirdi

    Başkale ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ve silah yakalandı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 01:19
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    Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirdi

    Van'ın Başkale ilçesinde müşterek operasyon gerçekleştirildi.

    Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale’de gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 2 piyade tüfeği, 6 piyade tüfeği şarjörü, 20 metre kablo, 2 kilo çivi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirdi #1

    Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirdi #2

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