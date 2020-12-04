Van'da PKK'ya ait roketatarlar ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'ya ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatlar bulundu. Ele geçirilen mühimmatlar, imha edildi.
- DHA
- 04.12.2020 - 13:36
- Güncelleme : 04.12.2020 - 13:50
Terör örgütlerine karşı jandarmanın operaysonları aralıksız devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
MÜHİMMAT BULUNDU
Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Yapılan gerekli işlemlerinin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.