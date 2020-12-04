Euro
9.493
0.49%
Dolar
7.8148
0.55%
Altın
461.02
0.15%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.139
-0.84%
EXEN Coin
11.37
-1.55%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Van'da PKK'ya ait roketatarlar ele geçirildi

    Jandarmanın düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'ya ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatlar bulundu. Ele geçirilen mühimmatlar, imha edildi.
    • DHA
    • 04.12.2020 - 13:36
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 13:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da PKK'ya ait roketatarlar ele geçirildi

    Terör örgütlerine karşı jandarmanın operaysonları aralıksız devam ediyor.

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

    MÜHİMMAT BULUNDU

    Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

    İMHA EDİLDİ

    Yapılan gerekli işlemlerinin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

    Van da PKK ya ait roketatarlar ele geçirildi #1

    Van da PKK ya ait roketatarlar ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir