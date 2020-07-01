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    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu 

    Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş, kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın terliği bulundu.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 19:29
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    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #1

     

    Van’ın Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, bu sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynamaya başladı.

    Ancak bir süre sonra ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi.

    Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #2

    KAYBOLDUĞU YERDE TERLİĞİ BULUNDU

    Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Melek Memiş'in bir terliği kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş, kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın terliği bulundu.

    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #3

    "BULAMAYINCA AFAD'I ARADIK"

    Arama çalışması devam ederken, amca Hüseyin Memiş, "Yeğenim oynarken gözden kaybolmuş. Yengem fark edince bize haber verdi. Kendi imkanlarımızla yaklaşık 1 saat arama yaptık. Bulamayınca da jandarma ve AFAD’ı aradık " dedi.

    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #4

    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #5

    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #6

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    Van'da su kanalında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu  #9

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