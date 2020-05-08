Van'da Vefa ekibi ikizlere doğum günü sürprizi yaptı

Vefa ekibi, babaları cezaevinde olan ikiz kardeşlerin doğum gününde pasta ve hediye götürdü.

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Netice Furat, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, 8 yaşındaki ikiz çocukları Muhammed ve Zeynep için doğum gününde pasta istedi.

Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Solak'ın talimatı üzerine Vefa ekipleri, hediye ve doğum günü pastası alarak Furat Ailesi'nin evine ziyarete gitti.

İKİZLER SÜRPRİZİ GÖRÜNCE MUTLU OLDU

Pasta ve hediyeleri gören ikiz kardeşler çok mutlu oldu.

Anne Netice ve ikizlerin ablası Kader Furat, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'a teşekkür etti.

"BABAM CEZAEVİNDE OLDUĞU İÇİN KAYMAKAM BEYİ ARADIK"

İkizlerin ablası Kader Furat, "Bugün kardeşlerimin doğum günüydü. Babam cezaevinde olduğu için Kaymakam Bey'i aradık. Onlar kardeşlerimin doğum gününü kutladı. Kaymakam Bey'e ve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bize büyük mutluluk yaşattılar." dedi.