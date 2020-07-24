Vatandaşlar Ayasofya'da ilk namaz için toplanmaya başladı

Vatandaşlar Ayasofya'da ilk namaz için toplanmaya başladı

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Yarın Ayasofya'da yapılacak olan ilk namaz için vatandaşlar, şimdiden Ayasofya Camii etrafında toplanmaya başladı.

Danıştay'ın Ayasofya kararından sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz'u işaret etmişti.

Cami, bugün yapılan son hazırlıklarla birlikte yarın ki cuma namazına hazır hale getirildi.

İLK NAMAZ HEYECANI

Yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii etrafında bir çok vatandaş şimdiden toplanmaya başladı.

Seccadeleriyle gelen vatandaşlar, cami etrafında yarın ki namaza kadar bekleyişlerini sürdürecekler.

O anlara Ensonhaber.com grafikeri Mustafa Civan da şahit oldu.

Vatandaşlar Ayasofya'da ilk namaz için toplanmaya başladı VİDEO

