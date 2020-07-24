- En Son Haber
- İç Haber
- Vatandaşlar Ayasofya'da ilk namaz için toplanmaya başladı
Vatandaşlar Ayasofya'da ilk namaz için toplanmaya başladı
Yarın Ayasofya'da yapılacak olan ilk namaz için vatandaşlar, şimdiden Ayasofya Camii etrafında toplanmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 00:47
- Güncelleme : 24.07.2020 - 00:47
Danıştay'ın Ayasofya kararından sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz'u işaret etmişti.
Cami, bugün yapılan son hazırlıklarla birlikte yarın ki cuma namazına hazır hale getirildi.
İLK NAMAZ HEYECANI
Yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii etrafında bir çok vatandaş şimdiden toplanmaya başladı.
Seccadeleriyle gelen vatandaşlar, cami etrafında yarın ki namaza kadar bekleyişlerini sürdürecekler.
O anlara Ensonhaber.com grafikeri Mustafa Civan da şahit oldu.
Vatandaşlar Ayasofya'da ilk namaz için toplanmaya başladı VİDEO