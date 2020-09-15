Vekil transferi ve seçim barajını düşürme çalışmalarında sona gelindi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra AK Parti'nin bu konudaki yol haritası belli oldu

AK Parti, seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada siyasi partilerin seçime girme şartları, daraltılmış bölge seçim sistemi, seçim barajı ve yerel seçimlerle ilgili bazı değişiklik adımları atılacak.

Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK



Seçim barajının düşürülüp düşürülmemesi konusunda da nasıl bir yol izleneceğine dair yürütülen çalışmalarda sona gelindi. AK Parti, seçime ittifak yapmadan girecek partiler için, barajının yüzde 5 ya da 7’ye çekilmesi üzerinde duruyor. Parti kaynakları, barajın yüzde 5’e çekilmesinin ağır bastığını ifade etti.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMEYECEK

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Bu kapsamda, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmeyecek.

GRUP KURAMAYACAKLAR

Ancak, başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dâhil edilmeyecek. AK Parti kurmayları “Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dâhil edilmesin. Yirmi kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa’da da örnekleri var” dedi.