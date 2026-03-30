Yağışlar Kazandere Barajı’na can verdi: Doluluk oranı yüzde 58’e yükseldi

İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Kırklareli’deki Kazandere Barajı’nda su seviyesi, son aylarda etkili olan yağışlarla belirgin şekilde arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi ciddi oranda gerilemişti.

2025 yılının Temmuz ayında doluluk oranı yalnızca yüzde 1,92’ye kadar düşen baraj, bu yıl kış ve ilkbahar döneminde görülen yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Bölgede aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı ve sağanaklar, baraj havzasına önemli miktarda su girişi sağladı. Bu gelişmenin ardından Kazandere Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 58,62 olarak ölçüldü.

Uzmanlar, mevsimsel yağışların devam etmesi halinde barajdaki su seviyesinin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini ifade ediyor.

İSTANBUL'UN SU KAYNAKLARI İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Kazandere Barajı, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor. Son yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranının yükselmesi, özellikle kuraklık endişelerinin yaşandığı bölgede su rezervleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.