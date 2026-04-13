Yağışlı hava birçok bölgede devam edecek: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar yerel ve aralıklı şekilde seyredecek.

Özellikle gök gürültülü sağanak şeklinde bazı bölgelerde etkili olurken hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında veya hafif altında seyredecek

YAĞMUR BİRÇOK BÖLGEDE DEVAM EDİYOR

Bugün, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var.

Batı bölgelerde daha az yağışlı, yer yer açık hava geçecek.

Sıcaklıklar genel olarak 15-25 derece bandında, iç kesimlerde daha düşük seyredecek.

YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ SÜRECEK

Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yerel sağanaklar öngörülüyor.

Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak riskinin süreceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde sıcaklıkların 20-25 dereceye yaklaşacağı, gece ve sabah saatlerinin serin kalacağı değerlendiriliyor.

YEREL SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif şekilde artacağı, ancak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇECEK

Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışların Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun bazı alanlarında yerel olarak süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların gün içinde 20-28 derece aralığına çıkabileceği, özellikle güney kesimlerde daha ılıman olacağı tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Cuma günü yağışlı havanın yeniden kendini göstermesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Karadeniz ve doğu bölgelerde de aralıklı yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 18-27 derece civarında, yağışlı alanlarda hissedilen sıcaklığın ise biraz daha düşük olacağı değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

