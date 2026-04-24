Yağmur etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar normallerin altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında veya yer yer 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar nispeten düşük kalırken, bazı günlerde artış gözlenebilir.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun bazı bölgeleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Batı ve güney bölgelerde ise daha çok güneşli veya parçalı bulutlu hava hakim.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Bugün, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülecek.

İç kesimlerde bazı bölgelerde yağış bekleniyor, özellikle güneybatı ve doğu illerinde yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Sıcaklıklar kıyılarda 18-23 derece, iç kesimlerde 14-20 derece bandında seyredecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Cumartesi günü yağışlı alanların genişlemesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da daha fazla gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Batı bölgelerde güneşli havanın artışa geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği, yer yer 20-25 dereceye çıkacağı değerlendiriliyor.

GÜNEŞLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

Pazar günü, doğu ve güneydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor.

Bazı illerde 25-30 dereceye varan yüksek sıcaklık değerleri öngörülüyor.

Yağışlı havanın doğuya kayacağı, batıda güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve doğu illerinde yağmur etkisini artıriyor.

Sıcaklıklarda hafif düşüş öngörülüyor.

Sıcaklık değerlerinin bazı kıyı kesimlerde 15-20 derece, iç kesimlerde 17-23 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

BAHAR HAVASI YAŞANACAK

Salı günü yağışın etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Ancak batı ve güneyde güneşli havanın baskın olacağı öngörülüyor.

Sıcaklık değerlerinin ise 15-24 derece arasında değişeceği, bazı doğu illerinde 20 derecenin üzerinde değerler görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

24 Nisan Cuma:

25 Nisan Cumartesi:

26 Nisan Pazar:

27 Nisan Pazartesi:

28 Nisan Salı: