Yağmur yurt genelinde etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar düşük seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde değişken ve yağışlı bir hava hakim olacak.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı Ege ve Akdeniz iç kesimlerinde aralıklı yağışlar etkili olacak.

Yağışlar genellikle yağmur şeklinde, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Sıcaklıklar birçok bölgede 8-18 derece bandında; doğu ve kuzeydoğuda daha düşük değerler kaydedilecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ HAKİM OLACAK

Cumartesi günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı, Güneydoğu'da bazı noktalarda kuvvetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların önceki güne benzer seyirde; batı bölgelerde 12-20 derece, doğuda 5-15 derece aralığında olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Pazar günü yağış miktarının ve alanınım azalması bekleniyor.

Ancak Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde yağış öngörülüyor.

Özellikle kuzeydoğu ve doğuda karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Batı ve güneybatı kesimlerin daha az bulutlu ve yağışsız geçeceği, sıcaklıklar genel olarak 7-18 derece arasında, seyredeceği değerlendiriliyor.

GÖK GÜRÜLÜTÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Pazartesi günü yağışlı hava batıdan doğuya doğru kayması bekleniyor.

Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de aralıklı yağmur öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hafif artış gösterse de hala mevsim normallerinin altında olacağı, batıda 10-20 derece, doğuda 4-15 derece civarında kaydedileceği değerlendiriliyor.

BAHAR HAVASI GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAK

Salı günü yağışların daha çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yoğunlaşması bekleniyor.

Batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacağı öngörülüyor.

Bazı kıyı kesimlerde güneşli havanın artacağı, sıcaklıkların batıda 12-22 dereceye kadar çıkarken, doğu ve kuzeydoğuda hala serin kalacağı değerlendiriliyor.

