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    Yalova'da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

    Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda güvenlik kamerası sistemi yandı. Yangını söndürmek isteyen işletme sahibinin oğlu ise dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 18:31
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 19:00
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    Yalova'da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

    Yalova'da, Adapazarı Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunun büro kısmında bulunan güvenlik kamerası kayıt sistemi arızalanması nedeniyle yandı.

    Yangını fark eden işletme sahibinin oğlu Eyüp Demir (20), yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken dumandan etkilendi.

    ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

    Çevresinden yardım isteyen Eyüp Demir’e yolun karşısında bulunan çiftlikte çalışan Semih Atıcı ve Mehmet Aktaş yardım etti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yangın söndürüldü.

    Dumandan etkilenen Eyüp Demir 112 Acil Sağlık ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

    Yalova'da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi VİDEO

    Yalova da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi #1

    Yalova da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi #2

    Yalova da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi #3

    Yalova da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi #4

    Yalova da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi #5

    Yalova da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi #6

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