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Yalova'da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

Yalova'da yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda güvenlik kamerası sistemi yandı. Yangını söndürmek isteyen işletme sahibinin oğlu ise dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.