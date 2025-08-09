Yapay Zeka Mühendisliği maaşları 2025: Yeni başlayan, kıdemli...

Türkiye’nin teknoloji alanında en hızla yükselen segmentlerinden biri olan Yapay Zeka (YZ) mühendisliği, maaşlar açısından da dikkat çekici bir ivme gösteriyor.

Aşağıda hem Türkiye içi veriler hem de uluslararası eğilimlerle ortalama maaş bilgilerini derledik.

Google, üst düzey yeteneğe 340 bin dolar veriyor

Google, yapay zeka alanında en yetenekli mühendisleri kadrosunda tutmak ve yeni yetenekleri çekebilmek için yıllık 340 bin dolara varan sabit maaş tekliflerinde bulunuyor. Buna ek olarak hisse senetleri ve performans primleriyle toplam kazanç daha da yükseliyor.

Meta 100 milyon dolara ulaşan paketler sağlıyor

Sadece Google değil, Meta da “AI yetenek avı”nda çıtayı daha yukarılara taşıyor. Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji devleri arasında yaşanan kıyasıya rekabet, Meta’nın bazı AI mühendislerine 100 milyon dolar düzeyinde maaş paketleri teklif etmesine kadar ulaştı.

Ayrıca OpenAI gibi firmalarda mühendisler, hisse senedi opsiyonları ve bonuslarla birlikte yıllık 800 bin dolar ve üzeri kazançlara ulaşabiliyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Henüz bu seviyelere yaklaşılmasa da, Türkiye’de teknoloji ve mühendislik alanında maaşlar da yükseliyor. Genç mezunlar genelde 37.000–60.000 TL aralığında başlarken, kıdemli ve özel sektör profesyonelleri 100.000 TL’nin üzerine rahatça çıkabiliyor.

Ayrıca, 2025’in ilk yarısında yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlarının maaşlarında Türkiye’de yaklaşık %25 oranında artış olduğu da raporlanıyor.

Bir Reddit kullanıcısı, Türkiye’den remote çalışarak aylık net 16.000 USD kazandığını belirtiyor.

Bir başka kullanıcı, “Generative AI Engineer” pozisyonunda net 45.000 TL aylık maaş aldığını ifade ediyor.