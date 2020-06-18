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- Yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
Yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
Isparta'da para ve kömür yardımı yapacakları gerekçesiyle kandırdıkları 2 kişiyi, 20 bin 900 lira dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 18.06.2020 - 14:20
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 16 Haziran günü O.B. ve R.E. isimli şüpheliler, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde oturan Ş.A. ve D.A.A.'nın evine giderek, para ve kömür yardımında bulunacaklarını söyledi.
İkiliyi 20 bin 900 TL dolandırdan şüpheliler, kayıplara karıştı.
PARA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, şüphelileri Afyonkarahisar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan para sahiplerine teslim edildi.