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Yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Isparta'da para ve kömür yardımı yapacakları gerekçesiyle kandırdıkları 2 kişiyi, 20 bin 900 lira dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.