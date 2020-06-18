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    Yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

    Isparta'da para ve kömür yardımı yapacakları gerekçesiyle kandırdıkları 2 kişiyi, 20 bin 900 lira dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 14:20
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    Yardım vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

    Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 16 Haziran günü O.B. ve R.E. isimli şüpheliler, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde oturan Ş.A. ve D.A.A.'nın evine giderek, para ve kömür yardımında bulunacaklarını söyledi.

    İkiliyi 20 bin 900 TL dolandırdan şüpheliler, kayıplara karıştı.

    PARA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, şüphelileri Afyonkarahisar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan para sahiplerine teslim edildi.

    Yardım bahanesiyle 20 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı -1


    Yardım bahanesiyle 20 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı -2

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