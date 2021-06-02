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    Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 PKK ve 1 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.06.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 17:36
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    Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 terörist yakalandı

    Hudut birlikleri, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara fırsat vermiyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 13 şahsın yakalandığını açıkladı.

    YAKALANANLARIN 9'U TERÖRİST

    Yakalananlar şahışlardan 7’sinin FETÖ, 1’inin PKK ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin PKK ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

    Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 terörist yakalandı #1

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