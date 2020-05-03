Taksim'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar korona tedbirlerine uyularak devam ederken, opera salonu olarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.

İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkılmasının ardından, 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla devam ediyor...

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar havadan fotoğraflandı.

OPERA SALONU DİKKAT ÇEKTİ

Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi yükselmeye başladı ViDEO



YENİ AKM'DE NELER OLACAK

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

DIŞ CEPHESİ EKRANA DÖNÜŞECEK

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

24 ARALIK'TA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.