Yerli füzeler aynı silah sisteminde toplandı

ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füzeler OMTAS, UMTAS, LUMTAS ve 4 Cirit, Yalman Silah Sistemi ile aynı anda kullanılabilecek.

Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, özellikle savunma sanayisi alanında yerli ve millileşme hamlesinin sonuçlarını alıyor. Yapılan yatırımlar sonucu Türkiye, hem kendi ordusu için silah üreten hem de ürettiği silahları dünyaya satan konumda...

YENİ SEÇENEK...

Son olarak ROKETSAN, geliştirdiği yerli füzeleri aynı silah sistemine entegre ederek, farklı tehditlere karşı caydırıcılığı yüksek bir seçenek oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan'ın teslimatları devam ederken, bu araçlara Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerini entegre eden ROKETSAN yeni bir çalışmaya imza attı.

YALMAN SİSTEM

Kaplan araçlarının üreticisi FNSS ile Kaideye Monteli Cirit (KMC) Projesi'ni yürüten ROKETSAN, ürün yelpazesinde yer alan füzelerle geniş bir silah kombinasyonuna sahip Yalman Silah Sistemi'ni geliştirdi.

FÜZE GİBİ GÖREV YAPACAK

Sistem; OMTAS, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (UMTAS), Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (LUMTAS) ve Cirit Lazer Güdümlü Füze gibi ROKETSAN ürünleriyle görev yapabilecek. Silah kombinasyonu kuvvetin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilecek.

Yalman Silah Sistemi, ROKETSAN Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılış töreninde, üzerinde 1 UMTAS, 1 LUMTAS ve 4 Cirit ile sergilendi.

Sistem 8 kilometreden hedefi tespiti, takibi ve teşhisi yapabilecek. Tehdidin niteliğine göre hedef bilgileri füzelerden herhangi birine aktarılacak ve hedefe atış gerçekleştirilecek.