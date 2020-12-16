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    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor

    Türkiye’de kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak nehrinde su seviyesi hızla azalıyor.
    • İHA
    • 16.12.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 09:24
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    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor

    Amasya'da yaz ve sonbahar aylarında beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle Yeşilırmak'ın ortasında adacıklar oluştu.

    Debisi düşen Yeşilırmak’ta kuraklık riski köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı.

    Su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküp olduğu nehirde suyun fazla olduğu alanlarda balık tutan vatandaşlar durumdan endişe duymaya başladı.

    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor ViDEO

    "İNŞALLAH YAĞIŞLAR BAŞLAR"

    Vatandaşlardan Hamdi Demir, “İnşallah yağışlar başlar. Biz de Yeşilırmak’ın alışık olduğumuz haline kavuşuruz.” dedi.

    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor ViDEO

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    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #3

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    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #5

    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #6

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    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #8

    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #9

    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #10

    Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor #11

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