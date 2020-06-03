Yoğun bakımdan çıkan hasta 'kıymalı yumurta' istedi

Koronavirüse yakalanan ve 39 gün yoğun bakımda tedavi gören hastanın, gözlerini açar açmaz ilk isteği ‘kıymalı yumurta' oldu.

Ankara'da yaşayan 43 yaşındaki Uğur Kara, İstanbul'dan gelen misafirlerini ağırladıktan sonra koronavirüse yakalandı.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Kara, iki günlük normal bakımın ardından durumu ağırlaşınca makinelere bağlandı.

Doktorların yoğun çabasıyla tedavi gören Kara, 39 gün sonra gözlerini açtı.

KENDİSİNE GELİNCE 'KIYMALI YUMURTA' İSTEDİ

Gözünü açar açmaz ilk isteği ‘kıymalı yumurta’ olan Kara'nın, bu isteği yerine getirildi.

Doktorlar ve fizyoterapistler eşliğinde tedavisi devam eden Uğur Kara, "Çıktığımda ilk istediğim şey, kıymalı yumurta olmuş. Doktorlarım beni kırmadan kıymalı yumurta hazırlattırıp getirdiler, büyük bir keyifle yedim.” dedi.

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"NE OLURSA OLSUN ÖNLEMİNİZİ ALIN"

Vatandaşlara da seslenen Kara, koronanın görünmeyen bir hastalık olduğunu belirterek, “Bugün birisi grip olur, ‘grip’ dersiniz, yanına yaklaşmazsınız ama bu görünmeyen bir hastalık. Dikkat edin, ne olursa olsun önleminizi alın.” dedi.

"TEDAVİSİ SONLANDI, TAKİBİ DEVAM EDİYOR"

Uğur Kara’nın tedavi sürecine ilişkin bilgiler veren yoğun bakım doktorlarından Uzm. Dr. Aysun Kurtay, “39 gün yoğun bakımda geçti. 42 yaşında girdi, yoğun bakımda doğum gününü kutladık, 43 yaş oldu. Aralıklı uyanmalarında bir şekilde söylediğimiz şeyleri, uyum sağlıyor ve yapıyordu. Uğur’un en büyük iyileşme göstermesi şuydu: Cihazdan ayrıldı, ‘kıymalı yumurta istiyorum’ dedi. Dedik ki ‘İyileşme periyodunda düzlüğe ulaştı.' Çok şükür, güzel bir şekilde tedavisi sonlandı ve serviste takibi devam ediyor.” şeklinde konuştu.