Petrol
101.07
1.99%
Euro
17.4791
0.01%
Dolar
17.3428
-0.49%
Altın
949.57
-0.97%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
365.694
0.90%
BTXN Coin
7.43
-0.80%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Yozgat'ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü

    15 Temmuz'da hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde vatandaşlar Yozgat'ta da anma törenlerine katıldı. Meydanlarda toplanan halk mehter takımıyla yürüyüş yaptı.
    • 15.07.2022 - 22:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü

    Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

    Daha sonra yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanında buluştu.

    Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

    Yozgat ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü #1

    "Bu ruh her zaman bu memleketin insanlarının birer göstergesi olacaktır"

    Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar, birlik beraberlik ve kaynaşma örneği gösterdi.

    İHA'nın haberine göre Cenker Doğan adlı vatandaş, “Milletimizin 15 Temmuz’a vermiş olduğu tepki ve büyük dirence, milletimizin devlet olan bağlılığı ve milletimizin bir arada olmasının sevinci 15 Temmuz’da yerinde yaşatılıyor. Ne mutlu Türküm diyene. Bu ruh her zaman bu memleketin insanlarının birer göstergesi olacaktır. Rabbim bundan sonra bizlere yeniden 15 Temmuz’ları yaşatmasın. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkede yaşamayı nasip etsin. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz bizim tarihimize her zaman yeni bir başlangıcın bir simgesi olacak" dedi.

    Yozgat'ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü - Video

    Yozgat ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü #2

    Yozgat ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü #3

    Yozgat ta 15 Temmuz anmalarında mehterle yüründü #4


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da kaza: 2 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Adana'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Muhafazakar Parti'nin liderliği için Sunak önde
    Dünya

    Muhafazakar Parti'nin liderliği için Sunak önde

    Görüş Bildir