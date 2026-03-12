Mardin'de 16 yaşındaki kız ölü bulundu: Ağabeyi gözaltına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ı kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal'ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞABEYİ GÖZALTINDA

Zuhal Sayyar'ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ağabeyi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.