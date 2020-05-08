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- Yozgat'ta bir kişi kaldırımda duran köpeğe tekme attı
Yozgat'ta bir kişi kaldırımda duran köpeğe tekme attı
Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme atan kişinin görüntüsü, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
- İHA
- 08.05.2020 - 10:12
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kaldırımda duran köpeğe fırça fırlattı.
Şahıs, ertesi gün de aynı yerde duran hamile köpeğe tekme attı.
ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Köpeğe tekme atan şahsın görüntüleri, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olayı gören esnaf Sait Şahan tepki gösterirken, köpeği tekmeleyen şahıs ile Şahan arasında yaşanan tartışma da güvenlik kameralarına yansıdı.
Yozgat'ta bir kişi kaldırımda duran köpeğe tekme attı ViDEO
ŞAHSIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yapan hayvanseverler, saldırgan kişinin yetkililer tarafından bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Saraykent İlçe Emniyet ekiplerince, şahsın kimliğinin tespiti konusunda çalışmaların başlatıldığı belirtildi.