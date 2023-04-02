YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazları reddedilmesi sonrası sosyal medyada başlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...

Tarihin ve adayların resmi olarak netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Seçimden önce başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönündeki iddialar, geçici aday listesinin açıklanması ile yeniden gündeme gelmişti.

CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı dahil birçok muhalefet partisi bu duruma itiraz etti.

İtirazları değerlendiren YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığı belirtti.

Açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda tepki paylaşımları yapıldı.

YSK'yı hedef alan paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: