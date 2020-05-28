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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme adımlarından Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başladığını duyurdu.

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir noktaya gelen Türkiye'de de normalleşme adımları, sırasıyla hayata geçirilliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.

YHT SEFERLERİ ,YARI KAPASİTEDE BAŞLADI

Ulaştırma Bakani Adil Karaismailoğlu, normalleşme adımları arasında yer alan YHT seferlerinin başladığını duyuyarak şunları söyledi:

"Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir."

Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı