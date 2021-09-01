Euro
9.8244
-0.02%
Dolar
8.2903
-0.18%
Altın
483.88
-0.12%
Borsa
1.474
0.14%
Bitcoin
398.000
0.99%
EXEN Coin
25.04
-1.18%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda araçta zulalanmış halde 23 kilo eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 21:22
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 22:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

    23 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, operasyonda bir araçta yapılan aramada araç motoru ile tampon arasına zulalanmış 23 kilo eroini ele geçirdi.

    VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.08.2021 günü Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde C.B. isimli şahsa ait araçta yapılan arama neticesinde araç motoru ile tamponu arasına zulalanmış vaziyette; 46 paket halinde 23.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

    Yüksekova da 23 kilo eroin ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir