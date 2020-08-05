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- Yunan, 41 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti
Yunan, 41 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti
İzmir'in Karaburun açıklarında, Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı.
- İHA
- 05.08.2020 - 08:44
- Güncelleme : 05.08.2020 - 08:44
İzmir Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi üzerine harekete geçti.
41 SIĞINMACI KURTARILDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.