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    Yunan, 41 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti

    İzmir'in Karaburun açıklarında, Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 08:44
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 08:44
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    Yunan, 41 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti

    İzmir Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi üzerine harekete geçti.

    41 SIĞINMACI KURTARILDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkartıldı.

    Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Yunan, 41 sığınmacıyı Türk kara sularına geri itti #1

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