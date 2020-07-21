Yunan medyasında gündem Ekrem İmamoğlu

Ayasofya'da ilk namaza katılmayacak olan Ekrem İmamoğlu'nu, Yunan medyası manşetlerine taşıdı.

Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

Karar sonrası o günden bu yana Yunanistan'da gündem, Ayasofya Camii...

Daha önce katıldığı bir panelde Yunan gazetecinin Ayasofya sorusuna, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor." ifadeleriyle Yunanistan'da manşetlerden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de Yunan medyasında manşetlerdeydi.





İMAMOĞLU NAMAZA GİTMİYOR MANŞETLERİ

Ayasofya'da ilk ibadet 24 Temmuz'da....

Açılışa sayılı günler kala Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namaz yerine Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenecek olan etkinliğe katılma kararı aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun namaza katılamayacak olması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

İmamoğlu'nun bu kararı, neredeyse tüm Yunan haber sitelerinde manşet oldu.

Yunan gazeteci İmamoğlu'na Ayasofya'yı sordu VİDEO



