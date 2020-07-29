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    Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları soyuyor

    Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları soyuyor

    Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği 83 sığınmacı kurtarılırken, Yunan tarafında telefonlarının ve paralarının gasbedildiği ortaya çıktı.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 05:05
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    Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları soyuyor

    Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine yerleştirilen 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

    Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları soyuyor #1

    2 SAAT SONRA 60 SIĞINMACI DAHA KURTARILDI

    Bu olaydan iki saat sonra yine Bozburun Yarımadası açıklarında ahşap tekne içinde sığınmacı bulunduğu ihbarı yapıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürüklenen ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı kurtardı.

    Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları soyuyor #2

    TELEFONLARINI VE PARARLARI ALINDI, TEKNELERİ BOZULDU

    İddiaya göre, sığınmacılar Yunan adalarına çıktıklarını, burada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntü kaydetmemeleri için cep telefonları ve paralarının alındığı, tekne çalışmayacak duruma getirildikten sonra Türk karasularına itildiği öğrenildi.

    Toplam 83 sığınmacı Datça Limanı’na getirildi. 60 sığınmacının bulunduğu ahşap tekne yedeklenerek limana çekildi.

    Yunan Sahil Güvenliği, sığınmacıları soyuyor #3

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