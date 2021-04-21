Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ'cü tutuklandı
Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.
- DHA
- 21.04.2021 - 16:32
- Güncelleme : 21.04.2021 - 16:54
Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.