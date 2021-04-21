Euro
9.8554
0.89%
Dolar
8.1822
0.93%
Altın
472.94
1.97%
Borsa
1.33
-2.57%
Bitcoin
459.046
1.45%
EXEN Coin
25.48
-1.12%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ'cü tutuklandı

    Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ'cü tutuklandı

    Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

    Şüphelilerin ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yunanistan a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ cü tutuklandı #1

    Yunanistan a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ cü tutuklandı #2

    Yunanistan a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ cü tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir