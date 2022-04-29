Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Edirne'de görevli Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor.

Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheli daha yakalandı.

2 FETÖ üyesi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.